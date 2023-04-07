Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 7 апреля, в Севастополе переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°.
В субботу, 8 апреля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+13°.
В воскресенье, 9 апреля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +13…+15°.
Фото: Маша Фирсова