Погода в Севастополе на выходных

Погода
07-04-2023
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Сегодня, 7 апреля, в Севастополе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +11…+13°.

В субботу, 8 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+13°.

В воскресенье, 9 апреля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +13…+15°.

Фото:  Маша Фирсова

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