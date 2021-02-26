Севастопольские депутаты готовы согласиться на вторую очередь реконструкции Матросского бульвара

Развожаев за

В Законодательном собрании Севастополя проходят общественные слушания по вопросу второй очереди реконструкции Матросского бульвара. В поддержку перемен уже выступил губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал историю бульвара, о попытках Куницына его застроить, о попытках сорвать реконструкцию бывшего губернатора, хотя она велась полностью на средства мецената.

Горелов – глава комитета по градостроительству и земельным вопросам – рассказывает о сотнях писем, поступивших от горожан в адрес заксобрания с просьбой продолжить реконструкцию Матросского бульвара.

Все члена комитета, включая депутата от ЛДПР Андрея Куринова и депутата от КПРФ Романа Кияшко, единогласно поддержали вторую очередь реконструкции Матросского бульвара.

Архитектор Дмитрий Прокофьев, один из авторов проекта, говорит о том, что в результате второй очереди реконструкции появится полноценный садово-парковый комплекс в центре Севастополя, более того, после окончания проект замкнет пешеходное кольцо центра Севастополя.

Архитектор показал фотопрезентацию второй очереди Матросского бульвара. Все очень стильно и здорово выглядит.

Депутаты от ЛДПР Андрей Куринов и Артем Гордиенко задали важные вопросы. Первый о сохранности объема существующих зеленых насаждений, второй о системе безопасности. На оба вопроса проектировщик ответил утвердительно. Это обнадеживает.

Дарья Тимофеева

Фото презентации автора