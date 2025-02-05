Ночью на «Тавриде» произошла смертельная авария

Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Таврида».
По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня ночью на автодороге «Таврида Керчь — Симферополь — Севастополь» вблизи села Приятное свидание, водитель, 1990 года рождения, за рулем автомобиля ВАЗ 2110 на высокой скорости допустил занос автомобиля и врезался в металлическое барьерное ограждение.
Погиб пассажир, водитель же получил травмы и доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция.
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Ольга Сурикова