Ночью на «Тавриде» произошла смертельная авария

Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Таврида».

По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня ночью на автодороге «Таврида Керчь — Симферополь — Севастополь» вблизи села Приятное свидание, водитель, 1990 года рождения, за рулем автомобиля ВАЗ 2110 на высокой скорости допустил занос автомобиля и врезался в металлическое барьерное ограждение.

Погиб пассажир, водитель же получил травмы и доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция.

Читайте также: На трассе Ялта — Севастополь произошло смертельное ДТП

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова