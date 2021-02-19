В Севастополе задержали угонщиков двух «жигулей»

В Севастополе двое молодых парней решили ночью погонять на старых «жигулях», теперь им светит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Как стало известно, вечером 19-летний севастополец вместе со своим 17-летним приятелем увидели автомобиль «ВАЗ-2103», припаркованный в частном секторе и решили его угнать. В «жигулях» отсутствовала аккумуляторная батарея, поэтому парни оттолкали автомобиль на соседнюю улицу, чтобы снять батарею с другого транспортного средства.

Там угонщики обнаружили точно такой же «ВАЗ», но уже с аккумулятором и, поскольку автомобиль оказался исправным и также без сигнализации, они замкнули два провода зажигания, завели машину и уехали на ней.

После того, как в угнанных «жигулях» закончился бензин, молодые люди бросили его на одной из улиц и скрылись.

Оперативники Балаклавского района установили личности подозреваемых и задержали их. Со слов задержанных, они угнали машины, но красть их не собирались.

В настоящее время автомобили изъяты и возвращены владельцам.

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В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ольга Сурикова