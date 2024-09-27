В Севастополе задержали мужчину, который заправлял машину за счет фирмы

Сотрудники уголовного розыска задержали севастопольца, подозреваемого в краже денежных средств с помощью корпоративной топливной карты.

Как установили полицейские, 39-летний местный житель обратился в одну из фирм города с целью трудоустройства в качестве водителя самосвала, однако по окончании стажировки, на работу его не взяли.

Позже он обнаружил в своем автомобиле корпоративную топливную карту, которую забыл вернуть работодателю. Используя эту карту, он заправлял свое личное транспортное средство в течение четырёх месяцев, потратив более 95 тысяч рублей.

Недостачу денежных средств обнаружили сотрудники компании во время бухгалтерского учета.

Водителя нашли и задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «кража».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина