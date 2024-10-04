Севастопольца приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении 47-летнего жителя Севастополя Игоря Копыла.

Мужчина был привлечен сотрудником ГУР министерства обороны Украины к сотрудничеству. С января по апрель 2023 года снимал и передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.

Преступника поймали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Ранее мужчина уже был осужден к шести годам лишения свободы за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Севастопольцу назначили 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 400 тыс. рублей.

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Анна Левина