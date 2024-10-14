В Севастополе пройдет выставка «Форма и снаряжение николаевской России и её противников в годы Крымской войны»

Выставка «Форма и снаряжение николаевской России и её противников в годы Крымской войны» посвящена 170-летию начала Первой обороны Севастополя и Балаклавскому сражению в 1854 г.

Предназначена в первую очередь для школьников, подростков, а также студентов севастопольских ВУЗов и ССУЗов для формирования чувства сопричастности к этим историческим событиям, развитию движения исторической реконструкции, а также адаптации молодёжи из других регионов России и Украины к региональной истории, ценностям.

Выставка демонстрирует форму и снаряжение противоборствующих сторон, артефакты времен Крымской войны, фотографии и документы, рассказывающие о ежедневной жизни города и его обороне. Это позволяет гостям окунуться в атмосферу прошлого и увидеть историю глазами тех, кто ее пережил.

На экскурсиях по выставке посетители узнают более подробно об особенностях изготовления снаряжения, знаках различия, историю военного костюма, а самое главное попробуют взглянуть на военную форму XIX века как на произведение искусства, а не на элемент войны.

Члены СРОО СИН «Гренадёр» занимаются изучением истории военного костюма этого периода уже более 15 лет.

Выставка проходит в рамках проекта «Крымская война. Защитники Севастополя» при поддержке Фонда Президентских грантов. Сам проект призван не только сохранить историческое наследие, но и передать его молодым поколениям. Он предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое, стать его защитниками, и почерпнуть уроки мужества и самоотверженности. События прошлого становятся живыми и актуальными благодаря этому, что помогает нам не забыть свою историю, а также формировать чувства сопричастности к этим историческим событиям, ответственного отношения к своей стране и чувства верности своему Отечеству.

Открытие выставки в 14 октября в 16:15. Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе.

Вход свободный по предварительной записи.

На открытии пройдёт экскурсия по выставке и встреча с авторами, которые расскажу о нюансах воссоздания исторических костюмов и униформы.

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