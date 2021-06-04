Город

Прокуратура добивается возвращения пенсионерке статуса «Житель осажденного Севастополя»

04-06-2021
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Подали в суд на Управление труда
 
Прокуратура Севастополя через суд добивается восстановление нарушенных прав жительницы осажденного Севастополя. Женщина получила ранее отказ в городском Управлении труда и социальной защиты населения Нахимовского района.

Установлено, что пенсионерке при обращении с заявлением отказано в выдаче удостоверения и нагрудного знака «Житель осажденного Севастополя», по причине несоответствия написания буквы фамилии в представленных ей документах, при этом иные данные в документах, подтверждают их принадлежность заявителю и подтверждают факт проживания в Севастополе в период с 30.10.1941 по 04.07.1942, в период его обороны, сообщили в пресс-службе.

Прокуратура подала иск в суд для признания действий Управления соцзащиты незаконными и возложила обязанности в выдаче удостоверения  и нагрудного знака «Житель осажденного Севастополя», удостоверяющие присвоение данного статуса 82-летней женщине.

Напомним, в связи с произведенными в 2020 году поправками в Федеральный закон «О ветеранах», жители осажденного Севастополя приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова

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