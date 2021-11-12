Севастополец продал 9 тысяч поддельных ПЦР-тестов

О продаже жителем Севастополя более 9 тысяч поддельных ПЦР-тестов сообщил изданию «Коммерсантъ» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Издание опубликовало статью о появлении на теневых интернет-ресурсах предложений о продаже данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал журналистам Коммерсанта, что один из крупнейших таких ресурсов по продаже липовых справок организовал житель Севастополя — на нем продаются справки по 1,5 тыс. руб. и уже реализовано более 9 тыс. поддельных тестов

В ходе проверки информации корреспондент издания связался с одним из продавцов и выяснил, что база из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ноября) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

Эксперты, опрощенные Коммерсантом, считают, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов, которые могут использоваться и для шантажа незадачливых покупателей. Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые «купили» себе сертификаты, или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои данные на предмет их наличия в утекших базах.

Напомним, в Севастополе в ноябре в сутки заболевает коронавирусом не менее 350 человек.