В Крыму раскрыто убийство трехлетней давности

В мае 2022 года 49-летнея жительница с. Перевальное Симферопольского района сообщила, что ее бывший супруг ушел из дома и не вернулся. Никто из его близкого окружения уже долгое время не видел пропавшего.

Полиция начала поиски 57-летнего мужчины. При общении с заявительницей сотрудники заподозрили, что она пытается ввести их в заблуждение. В результате удалось доказать причастность женщины к исчезновению ее бывшего супруга. В лесополосе одного из сел Симферопольского района был обнаружен труп пропавшего.

Установлено, что между бывшими супругами периодически возникали ссоры на бытовой почве.

В мае 2022 года в вечернее время женщина вместе со своим сожителем приехала к дому бывшего мужа. В дом бывшая супруга направилась сама, а ее сожитель остался жать в автомобиле. Спустя несколько минут женщина позвонила возлюбленному, сообщив, что убила бывшего супруга ударом камня по голове и попросила помочь спрятать тело. Они перенесли убитого из дома в багажник автомобиля и поехали в соседнее село, где и закопали тело. А спустя несколько дней женщина сама заявила об исчезновении своего бывшего мужа.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.