Севастополец приехал победителем с Первенства России по стоклеточным шашкам

Юный шашист Николай Краснов завоевал три золотые медали на Первенстве среди мальчиков до 9 лет

Коля одержал безоговорочные победы в трехх видах программы стоклеточных шашек – молниеносной, быстрой и классической.

Также он выиграл два золота Всероссийских соревнований по русским шашкам, участвуя в общей группе среди мальчиков до 9 и до 11 лет.

Благодаря 3 золотым медалям Николая, команда Севастополя заняла 5 командное место по количеству медалей и 1 место по соотношению участников к количеству занятых призовых мест!

Соревнования прошли в Подмосковье и собрали более двухсот шашистов со всей России.

Поздравляем Николая Краснова и тренера Григория Бакши!

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Ольга Сурикова