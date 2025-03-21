В Севастополе уроженка Закарпатья осуждена на 16 лет за госизмену

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Нины Тимошенко – 66-летней гражданки Российской Федерации, родившейся в Закарпатской области и длительное время проживавшей в Севастополе. Она признана виновной в государственной измене.

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Женщина сама обратилась на «горячую линию» ГУР МО Украины и предложила «помощь». Через мессенджер она передавала сведения о военных объектах МО РФ, а также фото и видео с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу.

Обвиняемой назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф 200 тыс. рублей и ограничение свобод на 1 год.

Напомним, недавно Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна. Он также был осужден за госизмену.

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Ольга Сурикова

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