В Севастополе уроженка Закарпатья осуждена на 16 лет за госизмену

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Нины Тимошенко – 66-летней гражданки Российской Федерации, родившейся в Закарпатской области и длительное время проживавшей в Севастополе. Она признана виновной в государственной измене.
Женщина сама обратилась на «горячую линию» ГУР МО Украины и предложила «помощь». Через мессенджер она передавала сведения о военных объектах МО РФ, а также фото и видео с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.
Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю выявили данный факт. Тимошенко была задержана и взята под стражу.
Обвиняемой назначено 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф 200 тыс. рублей и ограничение свобод на 1 год.
Напомним, недавно Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна. Он также был осужден за госизмену.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Видео: прокуратура Севастополя