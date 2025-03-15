Севастополец перечислил мошенникам 6,5 млн рублей

В течения месяца аферисты обманывали 23-летнего севастопольца и смогли похитить у него 6,5 млн рублей.

В феврале сотруднику государственной организации в мессенджере позвонили «медицинские работники» и сказали, что проходит плановая вакцинация, а для регистрации нужно продиктовать код из смс.

Мужчина сообщил код и ему тут же позвонили «сотрудники Центробанка», которые сообщили о взломе личного кабинета на госуслугах и необходимости перечислить деньги на «безопасные счета».

Когда на продиктованные счета были перечислены не только свои, но и родительские сбережения — 4,6 млн. рублей, мошенники убедили парня, что ему нужно взять во всех региональных банках кредиты, чтобы этого не сделали преступники. Выполнив в точности всё, что ему сказали, севастополец добавил в копилку мошенников еще 1,8 млн рублей.

Когда потерпевший догадался, что его обманули, он отправился в полицию.

Полиция Севастополя предупреждает: никогда никому не сообщайте никакие коды и не перечисляйте деньги под диктовку позвонивших «специалистов»!