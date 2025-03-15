«Поезд Победы» вернется в Севастополь 19 марта

Напомним, что в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества «Поезд Победы» идёт по Городам-Героям России и Беларуси.

В Севастополе «Поезд Победы» стоит 14-15 марта. Билеты закончились спустя несколько минут после открытия регистрации.

Многим севастопольцам не удалось попасть на экскурсию в интерактивный музей. Группы формировались каждые 5-10 минут по 15 человек.

Хороша новость — поезд вернется в Севастополь еще на один день и посетить его можно будет 19 марта с 10:00 — 18:00.

Вход свободный.

❗️Регистрация будет открыта за сутки на сайте: xn--90afbbcj1cdee0l.xn--p1ai

Фото Анны Корниловой