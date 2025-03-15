Семейная ипотека частично расширится на вторичное жилье

Семейную ипотеку официально распространили на вторичный рынок. Новые условия начнут действовать с 1 апреля.

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз.

Есть условие — многоквартирный дом должен быть не старше 20 лет и не признан аварийным. Запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Таким образом, продажи на вторичном рынке могут вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, при этом отток покупателей из сегмента новостроек может достичь 30–40%. Важно отметить, что речь идёт не о старом фонде, а именно о современных домах, введённых в эксплуатацию за последний год или два.

Специалисты отмечают, что логика покупателей понятна — зачем брать квартиру на стадии строительства и платить параллельно за аренду, если можно сразу въехать в готовое жильё на тех же льготных условиях.