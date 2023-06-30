Севастополец пек печенье с наркотиками, чтобы не нервничать

В Севастополе на безработного мужчину заведено уголовное дело за изготовление наркопечений.

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношение него по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.

По версии полиции, фигурант в декабре прошлого года приобрел у неизвестных лиц каннабис и коноплю для личного употребления. Из купленного товара он изготовил масло, чтобы впоследствии, смешав его с пищевыми продуктами, испечь печенье. Со слов самого обвиняемого, такое наркотическо-кондитерское изделие он использовал как успокаивающее средство, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Задержан наркопекарь был в декабре прошлого года. Во время обследования его места жительства было обнаружено и изъято около 13 г каннабиса, порядка 800 г масла каннабиса, а также печенье зелено-коричневого цвета массой около 400 г, в составе которого эксперты обнаружили наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Ольга Сурикова