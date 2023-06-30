Севастопольский выпускник впервые получил 100 баллов по 2 предметам

Объявление результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ определило двухсотбалльного рекордсмена ЕГЭ-2023 в Севастополе.

Выпускник гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Виталий Коробко сдал ЕГЭ в компьютерной форме на 100 баллов, в итоге набрав максимальное количество баллов на экзаменах по двум предметам: русскому языку и информатике.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил Виталия с отличными результатами.

Он отметил, что Виталий призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по математике и по информатике. Планирует связать свою жизнь со сферой IT.

По итогу пройденных экзаменов в 2023 году в Севастополе 17 стобалльных результатов, из которых 15 — в основной период и 2 — в досрочный.

Ольга Сурикова