Севастополец отсудил у детской больницы 3 млн за смерть сына

При участии прокуратуры суд взыскал компенсацию морального и материального вреда в связи с нарушениями при оказании медицинской помощи.

Прокуратура Севастополя изучила материалы гражданского дела по иску местного жителя к ГБУЗС «Городская больница № 5 – ЦОЗМиР».

Установлено, что в декабре 2019 года 8-летний сын истца умер вследствие черепно-мозговой травмы, при лечении которой были допущены нарушения при оказании медицинской помощи. Истец потребовал взыскать с горбольницы компенсацию морального и материального вреда. Прокурор поддержал законность исковых требований.

Суд удовлетворил иск на общую сумму 3,1 млн рублей.

Больницей и департаментом здравоохранения поданы апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отклонил апелляционные жалобы.

Решение суда вступило в законную силу.

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Ольга Сурикова