В Севастополе молодые политики заиграли в футбол

В Севастополе после вступления городской футбольной команды во второй дивизион ФНЛ у севастопольцев проснулся неподдельный интерес к футболу.

Тем не менее, этот вид спорта активно развивался и до этого момента. Помимо клубного футбола, в Севастополе популярен и, так называемый, массовый спорт, в котором команды собираются, экипируются, арендуют поля создают лиги силами энтузиастов.

Одной из таких команд стал коллектив молодежной организации Севастопольского отделения ЛДПР, который активно выступает в множестве севастопольских турниров. Наш корреспондент пообщался с молодыми политиками о развитии футбола, успехах команды и спортивной жизни Севастополя.

Почему футбол

Идейным вдохновителем создания команды молодежного крыла севастопольского ЛДПР стал Борис Этенко.

Борис – руководитель партийной молодежной организации и активный футбольный болельщик.

«Меня с детства привлекал футбол, даже мечтал играть в каком-нибудь именитом клубе. Но мечта реализовалась таким причудливым образом – в партийной команде», — рассказал Этенко.

По его словам, в городе много уделяют внимания обсуждениям вопросов развития спорта, но активное участие в самом спортивном процессе принимают далеко не все.

«Важно быть не только в хорошей физической форме, но и знать, чем живут спортсмены, как развивается массовый спорт в Севастополе. Большинство людей не хотят и не будут профессиональными спортсменами, а вот массовым спортом занимаются многие. А самый массовый спорт у нас в стране, мне кажется – это футбол», — подметил Борис.

Севастопольское отделение ЛДПР поддерживает Севастопольскую любительскую футбольную лигу, являясь на многих турнирах соорганизатором, поощряя лучших игроков. Именно в этом турнире команда Бориса и принимает самое активное участие.

«В лиге мы играем в форматах 5 на 5 или 6 на 6. Это позволяет собрать достаточно небольшой коллектив и с ним уже участвовать в интересном соревновательном формате. В нашей команде люди разных возрастов и с разными навыками. Например, за нас играет сын одного из депутатов заксобрания. Он занимается футболом в одной из спортивных школ города. Есть ребята, которые никогда профессионально не тренировались, но все стараются выкладываться на сто процентов.», — рассказал молодой политик.

Команда ЛДПР в прошлом году Севастопольской любительской футбольной лиги заняла второе место в дивизионе PRO и первое среди любителей.

Спорт как политика

По мнению Бориса, развитию массового спорта нужно уделять больше внимания, поскольку именно от его популярности зависит вовлеченность горожан в здоровый образ жизни.

«Мы все в школах так или иначе встречаемся с командными видами спорта. Будь то волейбол, футбол или баскетбол. Многим это нравится, но без регулярной соревновательной жизни интерес к спорту рано или поздно падает», — подчеркивает Этенко.

В беседе он вспомнил проекты вроде «Спорт в каждый двор», которые направлены на популяризацию спорта в обычных дворах домов, где устанавливают спортивные площадки, но подметил, что интерес к ним в городе недостаточно высок.

«Мне, как молодому человеку и активисту хотелось бы, чтобы было больше именно соревновательных форматов. Когда человек получает какую-нибудь медаль, когда он может поучаствовать в каком-то спортивном празднике, то это становится уже частью его повседневной жизни», — подчеркивает Борис.

Он также рассказал, что ЛДПР на федеральном уровне запустило специальное спортивное приложение для телефонов, в котором можно набирать балы и получать призы. Борис считает это хорошим примером новых подходов к популяризации спорта.

«Информационное пространство сильно изменилось. Но теперь каждый человек обладает каким-то гаджетом, поэтому мы стараемся присутствовать не только на поле, но и в интернете. Делаем фотографии, стараемся делать графические материалы с турнирными сетками и, например, перечислением лучших бомбардиров или вратарей», — рассказывает лидер команды.

Подытоживая беседу Борис Этенко рассказал, что количество команд в массовом футболе растет, а молодые ребята все охотней идут играть на поле, нежели сидеть на лавочки с пивом, но ему бы хотелось, чтобы больше общественных организаций или политических движений помогали молодежи реализовать это желание.