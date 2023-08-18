Прокуратура начала проверку в лагере «Алькадар» после публикации о заболевании ребенка стрептодермией

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в детском оздоровительном лагере «Алькадар».

В социальной сети Вконткте в группе «Черный список Севастополя» женщина написала, что ее ребенок вернулся 5 августа со смены из ДОЛ «Алькадар» с «ужасными язвами», в больнице им поставили диагноз — стрептодермия. В подтверждении своих слов она приложила фото ребенка с ранками по всему телу.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что после публикации в соцсетях начата проверка на предмет нарушения санитарных норм и правил в детском оздоровительном лагере «Алькадар».

К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора и МЧС.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению должностными лицами оздоровительного учреждения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе при оказании медицинской помощи отдыхающим в лагере детям, организации их питания и быта», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки при наличии снований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова