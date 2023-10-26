Губернатор Севастополя показал, как и когда будет работать фиджитал центр

Город Спорт
26-10-2023
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В Севастополе уже к концу года откроется центр нового поколения — фиджитал —для классических и цифровых видов спорта.

Киберспортсмены в нем будут показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку. 

 

Как уже сообщалось, Центр строится на ул. Колобова, 21. Здесь создаются зоны активного спорта — уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В здании пространство, где будут стоять 20 игровых компьютеров, а также отдельное помещение с виртуальной реальностью и игровыми приставками. Также будут оборудованы душевые, раздевалки, медкабинет.

Возможность реализовать данный проект появилась благодаря субсидии Министерства спорта РФ. 

В Севастополе с 2016 года существует Федерация фиджитал-спорта и наши ребята участвуют во многих соревнованиях. Самые крупные соревнования по этому спорту «Игры будущего» пройдут в следующем году в Казани. 

Сейчас на объекте завершается монтаж спортивного оборудования, осталась внутренняя отделка и установка спортивного оснащения. Сюда будут набирать ребят с 8 лет, а спортивная инфраструктура будет доступна для жителей микрорайона.

Ольга Сурикова

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