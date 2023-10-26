Губернатор Севастополя показал, как и когда будет работать фиджитал центр

В Севастополе уже к концу года откроется центр нового поколения — фиджитал —для классических и цифровых видов спорта.
Киберспортсмены в нем будут показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку.
Как уже сообщалось, Центр строится на ул. Колобова, 21. Здесь создаются зоны активного спорта — уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В здании пространство, где будут стоять 20 игровых компьютеров, а также отдельное помещение с виртуальной реальностью и игровыми приставками. Также будут оборудованы душевые, раздевалки, медкабинет.
Возможность реализовать данный проект появилась благодаря субсидии Министерства спорта РФ.
В Севастополе с 2016 года существует Федерация фиджитал-спорта и наши ребята участвуют во многих соревнованиях. Самые крупные соревнования по этому спорту «Игры будущего» пройдут в следующем году в Казани.
Сейчас на объекте завершается монтаж спортивного оборудования, осталась внутренняя отделка и установка спортивного оснащения. Сюда будут набирать ребят с 8 лет, а спортивная инфраструктура будет доступна для жителей микрорайона.
Ольга Сурикова