Севастополец осужден за призывы к экстремизму в соцсетях

Срок дали условный

В Севастополе суд признал 21-летнего местного жителя виновным в призывах к экстремизму. Посты с призывами к насилию в отношении групп лиц, выделенных по национальному и расовому признакам, он размещал в социальной сети «ВКонтакте».

Также в его постах содержалась информация нелицеприятного содержания в отношении разных конфессий.