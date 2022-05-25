Севастополец осужден за призывы к экстремизму в соцсетях

Срок дали условный
В Севастополе суд признал 21-летнего местного жителя виновным в призывах к экстремизму. Посты с призывами к насилию в отношении групп лиц, выделенных по национальному и расовому признакам, он размещал в социальной сети «ВКонтакте».
Также в его постах содержалась информация нелицеприятного содержания в отношении разных конфессий.
«Молодой человек размещал комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки явного неуважения по отношению к отдельным религиям, оскорбительные для исповедующих их лиц», – сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1,6 года.
Напомним, житель Крыма оштрафован почти на 500 тысяч рублей за публичные призывы к экстремистской деятельности.
Ольга Сурикова