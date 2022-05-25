Происшествия

Севастополец осужден за призывы к экстремизму в соцсетях

25-05-2022
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Срок дали условный
 
В Севастополе суд признал 21-летнего местного жителя виновным в призывах к экстремизму. Посты с призывами к насилию в отношении групп лиц, выделенных по национальному и расовому признакам, он размещал в социальной сети «ВКонтакте».
 
Также в его постах содержалась информация нелицеприятного содержания в отношении разных конфессий.

«Молодой человек размещал комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки явного неуважения по отношению к отдельным религиям, оскорбительные для исповедующих их лиц», –  сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил молодого человека к лишению свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1,6 года.

Напомним,  житель Крыма оштрафован почти на 500 тысяч рублей за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Ольга Сурикова

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