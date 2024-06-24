Партия «Новые люди» поможет разработать приложение, позволяющее увидеть исторические события своими глазами

Команда студентов Крымского федерального университета имени Вернадского создала приложение «Крымополия». Оно позволит школьникам увидеть от третьего лица исторические события и сражения, которые входят в школьную программу. Так дети получат наглядные представления об истории своей страны. Приложение создали геймдизайнер Данил Усачёв, аналитик Никита Усачёв и разработчик Данил Сафроненко. Свой проект они подготовили в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Эту идею крымские студенты презентовали в Москве.

Финал пятого сезона программы «Я в деле» собрал 71 команду со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

«С каждым сезоном проекты становятся всё глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе», — сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Выставка проектов завершила пятый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже через несколько месяцев, когда стартует шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» инициирована в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За 2,5 года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.

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