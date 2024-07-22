Мигранты, планирующие переезд в РФ, должны заранее обучить своего ребенка русскому языку

Ребенок мигрантов должен понимать не только русский язык, но и культуру поведения и общения со сверстниками, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями? Поэтому если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — приводит РИА Новости слова Музаева.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы. Авторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

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Ольга Сурикова

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