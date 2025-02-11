На «Госуслугах» теперь можно слать анонимные сообщения

Эти сообщения можно отправлять владельцам автомобилей. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов.

Анонимное сообщение можно отправить о том, что транспортным средством блокируется проезд, произошло ДТП, происходит эвакуация, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией нужно указать госномер машины в разделе «Услуги» — «Транспорт и права» — «Сообщение о проблеме». Или в разделе «Услуги» сервиса Авто.Госуслуги.

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Ольга Сурикова