Ремонт в парке Победы опять станет предметом суда

Власти Севастополя намерены привлечь подрядчика к ответственности

Проблема с перебоями в освещении недавно отремонтированного Парка Победы была обсуждена на минувшем аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов доложил, что всему виной некачественное проведение работ по прокладке электрических кабелей подрядчиком.

«В процессе эксплуатации некачественно выполненной работы линия рвётся. Постоянно сами в рамках эксплуатации вскрываем, её ремонтируем. Соответственно, формируем претензионную работу в отношении предыдущего подрядчика. Очень некачественно выполнена система освещения», – цитирует Горлова телеканал «НТС».

По словам главы горхоза, такой ремонт приходится делать еженедельно.

«Он проложен не последовательно по зелёной зоне от опоры к опоре, а пересекает тротуарное покрытие, зигзагообразно. Соответственно, в этом проблема и есть. Без коробов, просто кабель лежит. Нет технических пространств», – пояснил он и предложил собрать акты выполненных работ, и передать претензии в соответствующие органы.

В свою очередь, директор департаmмента капитального строительства Илларион Гапицонов подчеркнул, что претензия по этому объекту уже сформирована и направлена подрядчику, в ближайшее время специалисты ведомства планируют обратиться в суд.

В заключении губернатор Михаил Развожаев поручил обязать подрядчика переделать работы.

«Взыскивайте полностью. Если там такое, значит, полностью требования по перекладке всех этих видов работ. Всё переделывать придётся, если это так сделано. Значит, полную стоимость считайте и всё. Если добровольно не оплачивают, есть органы, которые тоже нарушениями этими занимаются», – подытожил губернатор.

Напомним, в Севастополе 2 декабря в парке Победы произошла стычка между местными жителями и работниками ГБУ «Парки и скверы». Причиной стал спил коммунальщиками нескольких десятков многолетних туй.

Фото: s.8692.ru

Ольга Сурикова