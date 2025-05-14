Севастополец обокрал призовой тир

Поддавшись внезапному желанию пострелять среди ночи, 27-летний местный житель, вооружившись обломком бордюра сбил навесной замок призового тира, порвал тент и проник внутрь.

При этом парень решил взять с собой четыре страйкбольных автомата общей стоимостью 100 тысяч рублей и отправился с ними в ночь.

Полицию вызвали бдительные прохожие. До задержания стрелок успел продать два «трофея» первому встречному. Остальные два изъяли полицейские – их вернуть в тир. А фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Севастополе пенсионер нашел на улице забытый кем-то пакет с четырьмя тибетскими поющими чашами и присвоил себе.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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