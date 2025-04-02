В Севастополе пенсионер прихватил чужой пакет с тибетскими чашами

65-летний мужчина нашел на улице забытый кем-то пакет с четырьмя тибетскими поющими чашами общей стоимостью 50 тысяч рублей. Он не смог устоять перед искушением обогатиться за счет них.

Оперативники ОМВД России по Ленинскому району задержали вора-меломана, который сознался в содеянном.

Буквально сразу вор-меломан сбыл добычу на местном рынке за три тысячи рублей. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража», сообщили в пресс-службе полиции города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова