В Крыму 11-летняя девочка перевела на игры четверть миллионов рублей с карты мамы

В Ялте женщина сообщила в полицию о мошенничестве, когда узнала, что ее дочь перевела деньги на игры на компьютере, сообщают правоохранители.

«Неизвестный в мессенджере обманул ее несовершеннолетнюю дочь, предложив купить игровую валюту. 11-летняя девочка, желая улучшить свои возможности в компьютерной игре, перевела мошеннику с родительской карты 250 тысяч рублей», — рассказали подробности в пресс-службе МВД Крыма.

Также в ведомстве добавили, что за прошедшую неделю через сайты, соцсети и мессенджеры обмануты 21 человек в Крыму.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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