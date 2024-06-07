Сбер поможет развитию историко-археологического комплекса «Херсонес Таврический»

Банк, Правительство Севастополя и фонд «Моя история» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Сбер будет развивать историко-археологический комплекс «Херсонес Таврический» в Севастополе вместе с Правительством города и благотворительным фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Меморандум о стратегическом сотрудничестве на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, губернатор города Севастополь Развожаев Михаил и Председатель Совета фонда «Моя история» Иван Есин. Документ был подписан в ходе презентации этого проекта, в которой также принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Взаимодействие сторон будет проходить по широкому спектру направлений. Это и культурно-просветительская деятельность в сфере развития и популяризации комплекса: разработка и внедрение программ музейного образования, образовательных программ и экскурсий для студентов и школьников, стажировок и практик для студентов, проведение торжественных мероприятий к памятным датам, развитие партнёрских программ и так далее. Это разработка оптимальных инфраструктурных решений в сфере транспорта, паркингов, смотровых площадок. Это внедрение инновационных и технологических решений в сфере безопасности, использование роботов-ассистентов для помощи посетителям и поддержания чистоты, разработка мобильных приложений для навигации по парку с информацией об объектах и мероприятиях, внедрение онлайн-сервисов для бронирования билетов и экскурсий. Наконец, это разработка и внедрение механизмов привлечения дополнительной финансовой поддержки проекта.

Эксклюзивным партнёром по управлению и эксплуатации объектов парка станет ООО «Мрия».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Херсонес Таврический — один из самых потрясающих уникальных проектов,

который реализован в немыслимые сроки. Меньше двух лет, более 80 тысяч

квадратных метров недвижимости. Музеи, образовательные учреждения, потрясающая художественная школа, храм под открытым небом. Более исторического места в стране не найти.

Я вдохновлён тем, что такие проекты у нас в стране делаются. Мои слова признания и благодарности Владыке Тихону. На мой взгляд, это потрясающий пример коллаборации церкви, государства и творческой инициативы, которая даёт такой энергетический выплеск. На месте, где не было ничего, родился совершенно потрясающий комплекс, который точно будет привлекать миллионы людей в год. И хочу призвать всех обязательно съездить в это замечательное место — в Херсонес — один из самых древних городов России».

Развожаев Михаил, губернатор города Севастополь:

«Открытие историко-археологического парка — долгожданное для нас событие. Я абсолютно уверен, что у проекта всё получится, потому что на управление проектом приходит высококлассная профессиональная команда Сбера. Это означает, что люди, которые будут приезжать в Севастополь, в Новый Херсонес, чтобы знакомиться с богатейшими коллекциями, будут чувствовать там себя комфортно — и с точки зрения логистики, и с точки зрения банковских услуг. Инфраструктура должна работать в комплексе, и человеку должно быть прежде всего удобно: его ничего не должно отвлекать от погружения в историю нашей страны.

У правительства Севастополя перед открытием парка немало работы впереди, это событие — серьёзный вызов. Но теперь мы обрели такого надёжного партнёра, и сейчас первый из трёх мегапроектов, которые реализуются в Севастополе по поручению Президента РФ, практически завершён и выходит на стадию запуска».

Иван Есин, Председатель Совета фонда «Моя история»:

«Древний Херсонес — бесценное сокровище России. Здесь князь Владимир принял крещение, здесь наша история соединяется с наследием Древней Греции, Римской империи, Византии.

Особый потенциал этого места увидел глава государства, по решению которого в рекордные сроки при поддержке компании «Транснефть» рядом с древним городищем возвели новый город — Новый Херсонес.

Благодаря Патриаршему совету по культуре проект обретёт увлекательное, захватывающее содержание для всех гостей, но в первую очередь для молодёжи. Парк предлагает множество классических, мультимедийных, иммерсивных экспозиций, исторических спектаклей, реконструкций. Знакомство с ними займёт не один день.

Масштаб проекта и самые высокие требования к его работе диктуют необходимость сильных партнёров, обладающих необходимыми ресурсами и опытом. Таким стратегическим партнёром для нас сегодня стал Сбербанк».

Историко-археологический парк « Херсонес Таврический » планируется к открытию в июле 2024 года. На территории в 24 гектара разместятся международный археологический центр, паломнический, туристический и молодёжный центры, квартал-реконструкция, амфитеатр «Грифон-Арена», храм-парк под открытым небом, а также музеи: Античности и Византии, Крыма и Новороссии, Христианства.

Идея создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический» принадлежит Президенту РФ Владимиру Путину. Проект представляет собой настоящий византийский город в натуральную величину. Организационными и финансовыми вопросами занимается фонд «Моя история». Весь комплекс строится в едином византийском стиле. В марте 2023 года была сдана первая очередь проекта, в которую вошли детская школа искусств и центр «Корсунь», филиал знаменитого «Артека».

Общая исследованная площадь раскопок составила 87,2 тыс. кв. м, было найдено 6,5 млн археологических предметов. Это самый масштабный археологический проект в России.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канала Новый Херсонес