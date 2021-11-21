Севастополец лишился почти миллиона рублей, приобретая в интернете квадроцикл

Он знал о существование подобной схемы
Житель Севастополя, желая приобрести в интернете четырехколесный байк, попался на уловки мошенников и лишился своих денег. Мужчина знал о существование подобных мошеннических схем, но это не уберегло его от опасной сделки, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
43-летний житель Севастополя рассказал в Балаклавском райотделе, что он нашел объявление о продаже квадроцикла на одном из интернет-сайтов и связался посредством мессенджера с продавцом.
«Узнав все интересующие его детали, он решил приобрести квадроцикл и дополнительные комплектующие к нему. Севастополец перечислил на банковский счет мнимого продавца двумя платежами 863 тысячи рублей. После получения оплаты мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе уже традиционную схему мошенников.
Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Напомним, совсем недавно по такой же мошеннической схеме севастополец лишился почти ста тысяч рублей, желая приобрести игровую приставку.
Ольга Сурикова