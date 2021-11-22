В начале недели в Севастополе ожидается дождь

Небольшой дождик

Сегодня, 22 ноября, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +14…+16°.

А вот во вторник, 23 ноября, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +11…+13°.

В среду, 24 ноября, переменная облачность. Ночью, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +8 …+10°.

В четверг, пятницу синоптики обещают солнечные дни с температурой воздуха до +11°. А вот в выходные снова будет дождь.