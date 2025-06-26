Погода в Севастополе 26 июня

Погода
26-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 26…28°.

Температура воды в Черном море 18-21°.

Фото: Елена Голос

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