В Крыму военный осужден на год колонии за убийство

В Крыму вынесен приговор военнослужащему за причинение смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде одного года в колонии-поселении.

Крымским гарнизонным военным судом установлено, что военный в январе этого гола в пьяном состоянии за оскорбительные высказывания в свой адрес нанес потерпевшему удар рукой в область челюсти, а также удар кулаком в область носа и глаза. Данный вред здоровью расценен как легкий.

Но после этого пострадавший упал на спину и ударился затылочной частью головы о кафельное покрытие пола, получив при этом черепно-мозговую травму.

Мужчина скончался в больнице через два месяца от полученной при падении травмы.

Военнослужащий осужден за причинение смерти по неосторожности и причинение легкого вреда здоровью.

Суд взыскал с него в пользу матери потерпевшего причиненный материальный ущерб и моральный вред.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv