Три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение

Такое решение было принято в связи с незначительным ростом заболеваемости среди школьников для предотвращение распространения инфекционных заболеваний.
На дистанционное обучение переведут школы № 15, 20, 52.
Решение о переводе классов на дистанционное обучение принимается каждой образовательной организацией самостоятельно в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.
«Классы закрываются в соответствии с эпидемиологической ситуацией в конкретной школе. Роспотребнадзор выдает предписание о закрытии школы при превышении порога заболеваемости свыше 20%», — отметил директор департамента образования Максим Кривонос.
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Анна Левина