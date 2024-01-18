Крымчанин задержан за шпионаж в пользу Украины и хранение дома взрывчатки

В Симферопольском районе задержан 28-летний мужчина, который шпионил в пользу Украины и хранил взрывчатые вещества.

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Оперативники в соцсетях выявили факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах.

В ходе наблюдения за ним установлено, что мужчина передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и снимал на скрытую камеру.

Дома у него обнаружены и изъяты: несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерная техника, содержащая сведения с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство. Назначена экспертиза.

Со слов подозреваемого часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию.

Кроме того, в домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов.

На него заведено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Крым и ФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности.

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Ольга Сурикова