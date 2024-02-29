Путин: садоводческие товарищества включат в программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию озвучил проблему особо актуальную для Севастополя, где уже большой процент населения живет в СТ.

Глава государства отметил, что люди годами, порой из поколения в поколение, стоят дома на свои земельных участках и живут там круглый год.

«Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», — сказал Путин.

Ольга Сурикова