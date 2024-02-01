Севастополец хранил дома более 1,5 тысяч боеприпасов

Полицейские Севастополя задержали мужчину, который незаконно хранил крупную партию боевых патронов

Сотрудники полиции получили информацию о том, что 50-летний местный житель хранит дома крупную боеприпасов.

При осмотре его дома в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Давать пояснения о происхождении обнаруженных у него боеприпасов задержанный отказался, срок ему грозит реальный — от трех до пяти лет.

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Ольга Сурикова