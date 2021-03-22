В Севастополе стабильное количество смертей от коронавируса

Держится и число заболевших

В Севастополе по состоянию на утро 22 марта зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. 39 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли два человека в возрасте 68 и 79 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 871 человек. В настоящий момент выздоровели 11 949 человек, 549 умерло.

Под наблюдением находится 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.