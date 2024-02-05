В Севастополе безработный успел потратить более 70 тысяч рублей с чужой карты

В Севастополе задержан 32-летний безработный местный житель за хищение денег с банковской карты.

Он за сутки успел совершить покупок более чем на 72 тысячи рублей в различных магазинах Севастополя. Он оплатил ею продукты питания, алкоголь, курительные принадлежности, парфюмерию и бытовую химию, несколько электроинструментов и пару обуви.

В полицию обратился житель Балаклавы и сообщил, что потерял банковскую карту, когда обнаружил, что с нее списываются деньги, заблокировал ее.

Задержанному теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова