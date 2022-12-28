Севастополь запасается табличками укрытие и убежище

Севастополь заказал тысячи памяток и сотни указателей для убежищ и укрытий. Данная информация содержится в материалах государственной закупки, пишет ForPost.

Согласно этому документу, ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» заказало 15 тысяч памяток «Ближайшее укрытие», по 10 тысяч памяток «Эвакуация» и «Внимание всем», 1400 пластиковых указателей в виде стрелок 15х50 см, 700 табличек для обозначения укрытий, 310 наклеек с наименованиями управляющих компаний, а также ряд подобных указателей иных размеров.

Подрядчику — ИП Товмач Евгений Николаевич — отвели срок до 27 декабря и на эти цели чуть менее 1,3 млн рублей финансирования.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подгонял коммунальщиков с подготовкой убежищ и сам выходил на их проверку.

Ольга Сурикова