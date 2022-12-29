В Севастополе опровергли введение комендантского часа в Новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сайт фонда содействия капремонту, где было размещено сообщение и введение в городе комендантского часа, был взломан.

«На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги», — рассказал губернатор подробности информации-вброса.

Он подчеркнул, что это фейк и провокация. И, если бы принималось подобное решение, о нем было бы сообщено на официальном сайте правительства города и лично губернатором озвучено.

«Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации», — добавил Развожаев.

Ольга Сурикова