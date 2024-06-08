В Херсонской области от удара РСЗО HIMARS погибли 22 человека

В мире
08-06-2024
Комментариев нет

ВСУ ударили по мирным жителям Луганска и Херсонской области 7 июня.

В селе Садовое в Херсонской области РСЗО HIMARS нанесен удар по продуктовому магазину,  погибло 22 человека. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В Луганске погибли 3 человека, пострадали десятки человек. Трое из них — дети. Также известно о разрушениях в 33 жилых домах.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования от себя лично и лица всех севастопольцев семьям погибших и главе ЛНР Леониду Ивановичу Пасечнику и губернатору Херсонской области Владимиру Васильевичу Сальдо.

Ольга Сурикова
Фото: Readovka

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *