Итоги ПМЭФ: в Севастополь планируют привлечь до 200 миллиардов рублей

Даны четыре года для этого

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что президентом России дано поручение готовится к масштабным инвестиционным процессам, в город панируется в течение четырех лет привлечь 200 млрд рублей частных капиталовложений. Об этом журналистам рассказал глава правительства Севастополя, передает телеканал «НТС».

«Это задача, которую президент поставил перед полуостровом: 200 миллиардов частных инвестиций нужно привлечь в Севастополь до 2025 года. Для этого нужно завершить всю работу, связанную с планированием развития города, и до конца года мы должны это обязательно сделать, чтобы уже на следующем экономическом форуме подписывать инвестиционные соглашения, привлекать инвесторов по понятным правилам, на понятных условиях», – отметил Михаил Развожаев.

По словам главы Севастополя, приоритетными отраслями бизнеса выбраны туризм и сельское хозяйство, в том числе виноградарство.

«В Севастополе у нас 370 километров квадратных – это зелёные территории. Это та часть, о которой говорил президент, это та территория, которая играет важную роль при контроле за климатом. Конечно, при планировании развития города это надо максимально сохранить, и это будет сделано», – добавил он.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город по результатам 2020 года поднялся до 16 позиции из 29 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в течение последних двух лет.

Ольга Сурикова