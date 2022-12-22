Севастополь за 9 месяцев исполнил план по доходам на 106,5%

В Севастополе по итогам 9 месяцев текущего года доходная часть превысила расходную на 1,5 млрд рублей. Об этом на сессии Заксобрания города сообщил и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников.

Он отметил, что за отчетный период показатели по доходам составили 45,4 млрд рублей, по расходам —43,9 млрд рублей. Превышение доходов над расходами достигло 1,5 млрд рублей.

Плотников уточнил, что доходная часть бюджета на 17,1 млрд рублей состоит из налоговых поступлений— удельный вес в доходах — 45% и 28,3 млрд рублей –безвозмездных поступлений.

Исполнение кассового плана по собственным доходам составила 106, 5%, таким образом, годовой план выполнен на 75,6%.

Среди безвозмездных поступлений основная доля это субсидии и дотации.

«По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года кассовые расходы увеличились на 4,4 млрд рублей или на 11%», — подчеркнул при этом Плотников.

Что касается резервного фонда, то 2022 год он был определен в размере 957 млн рублей. В течение отчетного периода выделено из него 928,5 млн рублей и только на около 300 млн рублей освоен.

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Ольга Сурикова