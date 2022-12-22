Севастополец решил экономить на наркотиках и создал свою лабораторию

В Севастополе задержан местный житель за создание нарколаборатории по производству мефедрона прямо в частном доме.

Фигурант по делу для создания подпольного производства синтетического наркотика мефедрона приобрел в теневом сегменте сети Интернет необходимые прекурсоры и инструкции, средства индивидуальной защиты органов дыхания, химическое и лабораторное оборудование (стеклянные колбы, цилиндры и пробирки, полимерные канистры, лабораторный металлический штатив, электрическую вибрационную машинку), а также приспособления для фасовки, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Нарколабораторию он организовал в подсобном помещении частного дома своих пожилых родственников. Производство «синтетики» он поставил на поток, но планам помешали оперативники по контролю за оборотом наркотиков.

Мужчина пояснил, что покупать наркотики для него оказалось дорогим удовольствием, поэтому он решил наладить производство сам, желая при этом еще и заработать.

У него изъяли оборудование нарколаборатории, а также четыре зип-пакета с готовым криминальным товаром и жидкость, которая, согласно заключению эксперта, содержит в пересчете на сухое вещество более 250 граммов мефедрона.

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Ольга Сурикова