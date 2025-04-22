Умер Зураб Церетели: его работы украшают Крым

Выдающийся скульптор и художник Зураб Церетели скончался 22 апреля 2025 года в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Российской академии художеств, президентом которой он был с 1997 года. Церетели прославился своими монументальными работами, установленными по всему миру.

Среди самых известных его проектов — памятник Петру I в Москве (1997), высотой 98 метров, ставший символом города, и мемориал «Слеза скорби» в Нью-Джерси (2006), подаренный США в память о жертвах терактов 11 сентября. Также Церетели создал мемориальный комплекс «Поклонная гора» в Москве, посвященный Великой Отечественной войне, и памятник «Рождение нового человека» в Севилье (1995).

Крым также отмечен его творчеством. В 1977 году Церетели оформил гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», создав горельеф «Легенды Крыма». В 2015 году в Ливадийском дворце в Ялте появился его памятник «Большая тройка», посвященный Ялтинской конференции 1945 года.

Дмитрий Островский

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