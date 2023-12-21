Аксенов о министре обороны Украины: Клоун, которому все давали подзатыльники в школе

Глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что в 2024 году Украина вернет себе Крым.

По словам Аксенова он навел справки у одноклассников Умерова, который учился в Куйбышевском сельском поселении Бахчисарайского района.

«Спрашиваю, что за персонаж? Стал тут министром обороны, наверное, какой-то умный, инициативный, дерзкий… Нет говорят, клоун был, подзатыльников все давали, ничего из себя не представляющий персонаж…Абсолютная пустота. Просто для картинки поставили».

Также Аксенов сказал, что у него язык не поворачивается назвать Умерова крымчанином, он просто здесь родился и учился.

«Глубоко очень погружен во всю ситуацию. Ничего Крыму не угрожает абсолютно. В первую очередь, благодаря ребятам, которые стоят здесь на передовой и выполняют боевые задачи», — подчеркнул глава республики.