Севастополь вошел в десятку регионов с самым большим количеством ДТП

Севастополь на 6 месте в России по количеству ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе на 100 тыс. автомобилей приходится 159,5 аварий с пострадавшими. На каждые 100 тыс. населения Севастополя насчитывается 60,2 пострадавших, в том числе погибших и раненых.

По сравнению с прошлым годом показатели аварийности выросли на 7,3 %.

В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2023 года на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 96,9 ДТП с пострадавшими, что больше, чем по итогам первого полугодия предыдущего года (92,6 ДТП с пострадавшими).

Явным лидером рейтинга со значительным отрывом является Чеченская Республика, где по итогам первого полугодия 2023 года на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 13,8 ДТП с пострадавшими. Это в семь раз ниже чем по стране в целом и почти в три раза ниже чем в регионе, занимающем второе место. Республика также занимает лучшую позицию и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.

Второе, третье и четвертое места в рейтинге занимают Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ, где количество ДПТ с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта меньше 50. Лучше уровня значение показателя у 34 регионов.

Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 315,6 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта, что более чем в 3 раза выше общероссийского уровня и в полтора раза больше, чем в занимающей 84 место омской области.

Напомним, в результате неисправности тормозной системы 27-летний водитель грузовика «Урал» столкнулся с двумя попутными машинами «Хёндай». В результате ДТП погиб случайный 38-летний прохожий. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля «Шевроле».