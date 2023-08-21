Житель Севастополя решил уйти на СВО от Сургута из-за выплат

Житель Севастополя приехал в Сургут для заключения контракта на прохождение службы в зоне СВО на более выгодных условиях.

«У меня очень патриотическая семья. Поэтому я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас будут заключать контракт с Министерством обороны», — рассказали мэрии Сургута, пишет сетевое издание «Muksun.fm».