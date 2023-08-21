Житель Севастополя решил уйти на СВО от Сургута из-за выплат

Житель Севастополя приехал в Сургут для заключения контракта на прохождение службы в зоне СВО на более выгодных условиях.
«У меня очень патриотическая семья. Поэтому я еду защищать нашу Родину. У меня уже есть некоторый опыт нахождения в зоне СВО, сейчас будут заключать контракт с Министерством обороны», — рассказали мэрии Сургута, пишет сетевое издание «Muksun.fm».
По словам мужчины, он узнал от друзей о том, что в Югре бойцам СВО обещают хорошую стимулирующую выплату.
Также мужчине компенсируют затраты на покупку билетов из Севастополя в Сургут, проживание в городе до отправки в военную часть.
Уточняется, что все заключившие контракт на военную службу в Сургуте получат стимулирующие в размере 150000 рублей от горадминистрации и единовременную выплату в общей сумме 745 тысяч рублей.
Ольга Сурикова